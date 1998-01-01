Жасмин подарит поклонникам романтические выходные

Популярная певица Жасмин проводит конкурс ко Дню всех влюбленных в социальной сети Одноклассники. Победитель розыгрыша получит подарок от звезды — романтический уикэнд для двоих.

— 21 февраля я лично выберу самую романтичную пару Одноклассников и организую для двух любящих сердец двухдневный романтический уик-энд в их городе, — сказала певица Жасмин.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 20 февраля опубликовать на своей странице в Одноклассниках романтичное фото со своей второй половинкой, прикрепить к посту новую песню Жасмин «Я верю в любовь», добавить хештег #яверювлюбовь и подписаться на официальную страницу певицы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что одноклассники придут на помощь даже тем, кто не в сети.