Ради чего звезда 90-х Алиса Мон пошла к пластическому хирургу?

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Певица прошла курс косметологических процедур вместе со «Светской хроникой».

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Звезда 90-х, певица Алиса Мон вновь ищет мужа! 54-летняя артистка готова на самые смелые шаги, чтобы найти нового избранника. Даже на поход к пластическому хирургу.

— Понимаете, это процедура идет часа полтора. Она практически безболезненная, — консультирует Алису медик.

Алиса была замужем дважды. Оба раза выбирала музыкантов. Первый супруг Василий Маринин работал гитаристом в группе «Лабиринт».

— Вася был соратник мой, а я его. И на этой почве мы познакомились, и случилось страшное — постель. Я так как я была девочка честная, я поняла: раз дело до этого дошло, то надо выходить замуж, — вспоминает Алима Мон в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Брак вскоре распался, хотя, по словам Алисы, Василий по-прежнему ее любит. А потом на талантливую девушку, как ураган, обрушилась любовь к руководителю коллектива Сергею Муравьеву, который был на 20 лет старше певицы. Но он оказался деспотом: ревновал и даже бил жену.

— Сначала пощечину дал от ревности, потом чуть больше, потом серьезно уже все.

В браке с Муравьевым родился сын Сергей. После непростых отношений с творческими людьми Алиса не хочет иметь романы с музыкантами. Главное условие выбора будущего мужа — молодость. У Алисы никогда не было цели найти обеспеченного мужчину. Ведь всего в жизни она привыкла добиваться сама. И даже квартиру купила исключительно на свои деньги, чем очень гордится.

— Шубы я все себе купила сама. Я победила Москву, потому что это большое дело купить квартиру в Москве.

Но самостоятельность не помогла Алисе Мон обрести гармонию. Певица по-прежнему нуждается в сильном плече, и перемены в жизни Алиса начинает с внешности. Ее цель — сохранить красоту кожи и стать еще более привлекательной. Врачи говорят, что для поддержания молодости певице не требуется хирургическое вмешательство — только косметологические процедуры.

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Алиса сохранила прекрасную фигуру и потрясающе выглядит в нарядах, которые носила еще в 90-х.

Алиса Мон показывает платьеАлиса Мон показывает платье. Кадр из «Светской хроники»

— Вот оно, легендарное платье, которое я приобрела, когда еще моего сына не было. Это единственная вещь в моем гардеробе, которая как винтаж. Даже свободнее стало.

Певица не раз обращалась к услугам пластических хирургов. Но после всех пройденных испытаний сохраняет бодрость духа и позитивный настрой. С новой внешностью Алиса Мон надеется найти свое женское счастье!

— Ну что же, надеюсь, из этой гадкой и голодной уточки через десять дней получится Царевна Лебедь. Кто там говорил, что ищет мужа для Алисы Мон?

Ранее Пятый канал рассказывал, что Бари Алибасов стал дедушкой.

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