11-летняя дочь Даны Борисовой ушла от матери.

— Вдруг мне начинают звонить — Полина ушла из дома. Она вывесила пост в «Инстаграме», что мама хитрая и неадекватная. «Я психанула и ушла из дома», — рассказывает Дана Борисова в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Дана Борисова, которая долго лечилась от наркотической и алкогольной зависимостей и до сих пор состоит на учете у нарколога, на грани срыва.

— Есть желание снять стресс, избавиться от этих переживаний. Честно, у меня предсрывное состояние. Я на постоянной связи со своим врачом. По пять раз в день звоню.

Неужели все лечение насмарку и телеведущая навсегда потеряет дочь, за которую так долго боролась? Что же случилось в семье Борисовой и где сейчас ее дочь Полина?

Дочь Даны Борисовой Полина осенью прошлого года говорила, что ей нравится жить с мамой. Тогда телеведущая после лечения договорилась со своим бывшим мужем, Максимом Аксеновым, что девочка будет жить у нее. Совсем недавно у Даны с Полиной была настоящая идиллия. Дочь хотела во всем походить на мать.

— Я хочу брать пример у мамы. Хочу быть телеведущей также, потому что в профессии телеведущей можно общаться. Мне нравится, когда на меня смотрят. Когда я жила с папой, у них был девиз: сиди и не высовывайся. Мне не нравится, и я хочу идти по стопам мамы, — рассказывала девочка.

И Полина, видимо, тоже почувствовала себя телезвездой. Она стала грубить маме, отказывалась делать уроки, огрызалась. Переходный возраст у девочки начался в 11 лет.

— Поведение было очень вызывающее по отношению ко мне. Не скрою, что маты были в мой адрес. При том регулярно. После того, как пожаловалась учительница, что дети жалуются, что Полина выражается, она была наказана, — вспоминает Дана.

С бабушкой Полина тоже особо не церемонилась. Когда мать Борисовой приезжала к ним в гости из Крыма, внучка встретила женщину агрессивно. Екатерина Ивановна испытала настоящий шок от такого приема родной внучки и просто молчала, лишь изредка пытаясь вставить слово.

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После этого Дана начала закручивать гайки. Она понимала, что девочка становится неуправляемой и надо принимать меры.

— Я просто вырубила в квартире вай-фай, поменяла пароль и мобильную связь на телефоне отключила. И плюс материально ограничила. Раньше она получала тысячу рублей в день. Я же назначила 200 рублей и ничего лишнего.

Отключить современного подростка от интернета — очень суровое наказание. Полина начала с мамой настоящую войну. А Борисова по-прежнему пыталась перевоспитать дочь. Закончилось это плачевно.

— Я подхожу, она лежит. Наклоняюсь над кроваью. Говорю: «Полина, сколько еще это будет продолжаться? Ранец ты нн раскрывала три дня. Он стоит в прихожей, ты даже к нему не прикасалась». И тут Полина, с ноги, вот так вот метко, ударяет меня в грудину. Просто такой был мощный и сильный удар, а главное меткий, я не рассчитала. Согнулась в три погибели, дышать не могу. Очень сильный был удар.

Борисова чуть не потеряла сознание. После этого Полина убежала к отцу.

— Я вызвала неотложку. Они говорят, давайте зафиксируем побои, надо вызывать полицию, потому что у меня гематома там. На ребре ушиб. Ну и плюс боли, давление поднялось от переживаний. Я говорю, что, естественно, не буду полицию вызывать на собственную 11-летнюю дочь.

Тем не менее телеведущая все-таки попыталась помириться с дочерью. На следующий день после драки Дана встретилась с Полиной в кафе.

— Я говорю, Полин, убери телефон. Нам надо с тобой серьезно поговорить. «Иди *****!». На весь магазин, все слышали. А дальше шикарная фраза, не могу ее забыть: «Шурыгина прославилась тем, что ее изнасиловали, а ты тем, что ты наркоманка». Ну, тут все, состояние аффекта. Попыталась дать ей пощечину, но увернулась девушка.

На этот раз уже сама Борисова запретила приходить Полине домой, пока она не извинится. И вот уже больше недели девочка живет у отца, который ее полностью поддержал. А несколько дней назад телеведущую вызвали в органы опеки. Кроме специалистов соцзащиты, с ней встретились детский психолог и Полина с отцом. После этого разговора Борисова замкнулась и была очень подавлена.

Несмотря на обиду, телеведущая все-таки позвонила дочери еще раз.

— Я говорю, Полин, если извинишься, если готова к серьезному, взрослому разговору, я тебя пущу домой. Иначе домой не приходи. Я больше не могу. Готова извиниться, готова по-взрослому общаться, приходи. «Да ты совсем *******. Я не буду извиняться». Я говорю: «Ну, вообще, не вопрос. Значит, не приходи».

Теперь Полина вновь живет у отца. Пока о примирении матери и дочери не может быть и речи. Не понимая, как поступать дальше, Дана Борисова отправилась в храм, где помолилась о мире семье.