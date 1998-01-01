Российские военные продемонстрировали «Сирийский вал» на учениях в Крыму

Где точно знают, как вовремя и грамотно решать самые сложные задачи, так это в Крыму. На полуострове провели уникальные военные учения.

На этих тренировках нет сценария, условного врага и помощи от штаба. Все предельно просто: одна команда наступает, другая обороняется. Именно так командиры подразделений учатся принимать самостоятельные и нестандартные решения.

Нужно быть предельно осторожным. Ведь в бою все методы хороши. Противники должны обхитрить друг друга. В тонкости военного дела вникла корреспондент Пятого канала Мэри Бадунц.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по мнению шведских аналитиков, Россия готовится к «большой войне».