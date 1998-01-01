Русофобия и рэкет: Песков прокомментировал новые санкции США

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Пресс-секретарь президента РФ указал, что американские конгрессмены находятся в плену эмоций, а вводимые ограничения — попытки нечестным путем выдавить российские компании с рынка.

Фото: www.globallookpress.com

Дмитрий Песков прокомментировал проект американских сенаторов, которые предложили ввести дополнительные санкции против России. По словам пресс-секретаря президента, парламентарии из США «болеют» оголтелой русофобией, а препятствия, чинимые российской экономики, напоминают рэкетирство, сообщает ТАСС.

— Мы видим проявления этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных, — сказал Песков.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что если бы конгрессмены руководствовались экспертными данными, то не заявляли бы о дестабилизирующей роли России в Сирии. Наоборот, им была бы очевидна решающая роль РФ в спасении региона от террористической угрозы.

Песков, тем не менее, призвал внимательнее смотреть на подобные проявления «русофобских эмоций», так как за ними стоит экономический интерес.

— За этим проявлением эмоций стоит абсолютно конкретный, прагматичный торговый подход, напористый, не имеющий ничего общего с международными торговыми правилами. Это подход, иногда граничащий с рэкетирством, — указал пресс-секретарь президента.

Под «рэкетирством» Песков подразумевал попытки нечестным путем выдавить российские компании с мировых рынков, тем самым очистив дорогу американскому бизнесу.

Напомним, 13 февраля пять американских сенаторов представили проект новых антироссийских санкций. Ограничения касаются энергетической и судостроительной отраслей экономики России, банковской сферы и кибербезопасности.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий министра финансов РФ Антона Силуанова относительно новых санкций.

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