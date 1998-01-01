Русофобия и рэкет: Песков прокомментировал новые санкции США

Дмитрий Песков прокомментировал проект американских сенаторов, которые предложили ввести дополнительные санкции против России. По словам пресс-секретаря президента, парламентарии из США «болеют» оголтелой русофобией, а препятствия, чинимые российской экономики, напоминают рэкетирство, сообщает ТАСС.
Также пресс-секретарь подчеркнул, что если бы конгрессмены руководствовались экспертными данными, то не заявляли бы о дестабилизирующей роли России в Сирии. Наоборот, им была бы очевидна решающая роль РФ в спасении региона от террористической угрозы.
Песков, тем не менее, призвал внимательнее смотреть на подобные проявления «русофобских эмоций», так как за ними стоит экономический интерес.
Под «рэкетирством» Песков подразумевал попытки нечестным путем выдавить российские компании с мировых рынков, тем самым очистив дорогу американскому бизнесу.
Напомним, 13 февраля пять американских сенаторов представили проект новых антироссийских санкций. Ограничения касаются энергетической и судостроительной отраслей экономики России, банковской сферы и кибербезопасности.
Ранее Пятый канал публиковал комментарий министра финансов РФ Антона Силуанова относительно новых санкций.