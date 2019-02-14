«Сами себе в ногу выстрелят»: Силуанов о санкциях США против России

Американский законопроект о санкциях против российского госдолга сравнили с «выстрелом себе в ногу». Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме в Сочи, который открылся 14 февраля.

— Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят, — приводит слова чиновника РИА Новости.

Силуанов также подчеркнул, что в России создана необходимая база для реагирования на такого рода ограничения. В частности, было сказано о поддержке банков со стороны государства для того, чтобы не пострадали вкладчики.

Ранее Пятый канал сообщал, что пять членов американского Сената внесли на рассмотрение документ с ужесточенными ограничительными мерами против России. В Совете Федерации уже прокомментировали эту инициативу.