Фото: Бывшая жена Джигарханяна показала клубничку в ванной с любовником

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин продолжают выставлять напоказ свои отношения. В День святого Валентина любовники погрузились с ванну, вооружившись бокалами с шампанским и клубникой. Прохор Шаляпин запечатлел этот момент и опубликовал фото на своей странице в Instagram, сообщает Утро.ру.

Instyagram @p_shalyapin

—А как вы встречаете День святого Валентина? C Днем всех влюбленных, друзья! — написал певец.

Не все подписчики разделили радость парочки. Многие начали отпускать массу ядовитых комментариев в их адрес.

— Его (День святого Валентина — прим. ред.) отмечают только дураки. Православные отмечают день Петра и Февронии

— От одной с лавандосами к другой, весьма небедной

— Ощущение, что щас Копенкина из-под пены вылезет

— Глядя на вас скажешь, что это праздник аферистов (орфография и пунктуация авторов — прим. ред.)

Ранее Пятый канал сообщал, что стилист Ирина Кривко рассекретила беременность Виталины Цымбалюк-Романовской.