Фото: Бывшая жена Джигарханяна показала клубничку в ванной с любовником

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин продолжают выставлять напоказ свои отношения. В День святого Валентина любовники погрузились с ванну, вооружившись бокалами с шампанским и клубникой. Прохор Шаляпин запечатлел этот момент и опубликовал фото на своей странице в Instagram, сообщает Утро.ру.
Не все подписчики разделили радость парочки. Многие начали отпускать массу ядовитых комментариев в их адрес.
Ранее Пятый канал сообщал, что стилист Ирина Кривко рассекретила беременность Виталины Цымбалюк-Романовской.