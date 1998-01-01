Видео с места взрыва газа в жилом доме в Красноярске

В Красноярске произошло обрушение части жилого дома на улице Кандагарской, дом 3 из-за взрыва газового баллона. ЧП произошло около девяти часов вечера по местному времени в четверг, 14 февраля. По предварительной информации, обрушились три квартиры на втором и третьем этажах.

О пострадавших и погибших информация пока не поступала. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС — 25 человек, также задействовано семь единиц техники. Сообщается, что удалось спасти 12 человек, из них 2 детей.

Видео: Instagram @vitolloch73.1, @uni_muni, ВКонтакте @svodka24

Информацию о взрыве Пятому каналу прокомментировал начальник отдела информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов. Он сообщил, что взрыв произошел в частном трехэтажном коттедже.

Пятый канал

Тем временем, имеется информация о том, что изначально 30-квартирный дом был переоборудован жилое здание гостиничного типа. По предварительной информации, под завалами может находится пострадавший. Проводится обследование.