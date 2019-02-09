МИД РФ назвал условия для продолжения транзита газа через Украину

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Одним из вариантов Незалежной было предложено продлить уже существующий контракт, внеся в него некоторые изменения.

Фото: Twitter @панкин

В МИД России назвали условия для продолжения транзита газа через Украину. Озвучил их замминистра ведомства Александр Панкин. 

— Наша позиция по украинскому транзиту известна. Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам, — цитирует замминистра РИА Новости.

При этом Панкин отметил, что украинская сторона согласиться на предложения Москвы не готова. По словам заместителя главы МИД, один из вариантов, которые предлагает Россия — продлить уже существующий контракт, внеся в него некоторые изменения. Но и на такой шаг в Незалежной никак не могут отважиться.

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— Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений. Но, похоже, Украина такую опцию отвергает, — рассказывает Панкин.

Несмотря на неуступчивые настроения Киева, переговоры по вопросам газового транзита продолжаются. Следующая встреча запланирована на май.

— Следующий раунд консультаций будет в мае. К этому времени, может быть, произойдут изменения в позиции, произойдет определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов на Украине, — выражает надежду замглавы российского внешнеполитического ведомства.

При этом Панкин просит помнить о том, что переговоры идут не между двумя странами, а между компаниями — договориться пытаются российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз». В случае, если с предложенными условиями в Незалежной так и не согласятся, транзит газа через страну все-таки придется прекратить.

— Уже не раз было сказано, что мы готовы поддерживать транзит через территорию Украины. Если украинцы не захотят этого, разве мы сможем им навязать этот транзит? Я сомневаюсь, — считает замминистра иностранных дел России.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что некоторые депутаты Верховной рады все-таки осознают, что отказ от газового контракта с Москвой может обернуться для Украины ужасающими последствиями. Однако на решение «Нафтогаза» частное мнение чиновников вряд ли сможет повлиять.

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