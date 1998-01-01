Один человек погиб в результате обрушения дома в Красноярске

Тело женщины найдено под завалами дома в Красноярске. Об этом сообщает МВД. Обрушение двух этажей трехэтажного жилого здания произошло на улице Кандагарской, дом 3 из-за взрыва газового баллона. ЧП произошло около девяти часов вечера по местному времени в четверг, 14 февраля. Обрушились три квартиры на втором и третьем этажах. По неподтвержденным данным, еще один человек пропал без вести.

Информацию о взрыве Пятому каналу прокомментировал начальник отдела информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов. Он сообщил, что взрыв произошел в частном трехэтажном коттедже.