Один человек погиб в результате обрушения дома в Красноярске

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Обрушение части здания произошло из-за взрыва газа в четверг, 14 февраля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков, Пятый канал

Тело женщины найдено под завалами дома в Красноярске. Об этом сообщает МВД. Обрушение двух этажей трехэтажного жилого здания произошло на улице Кандагарской, дом 3 из-за взрыва газового баллона. ЧП произошло около девяти часов вечера по местному времени в четверг, 14 февраля. Обрушились три квартиры на втором и третьем этажах. По неподтвержденным данным, еще один человек пропал без вести.

Информацию о взрыве Пятому каналу прокомментировал начальник отдела информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов. Он сообщил, что взрыв произошел в частном трехэтажном коттедже.

Тем временем, имеется информация о том, что изначально 30-квартирный дом был переоборудован жилое здание гостиничного типа.

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