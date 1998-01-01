Тело женщины найдено под завалами дома в Красноярске. Об этом сообщает МВД. Обрушение двух этажей трехэтажного жилого здания произошло на улице Кандагарской, дом 3 из-за взрыва газового баллона. ЧП произошло около девяти часов вечера по местному времени в четверг, 14 февраля. Обрушились три квартиры на втором и третьем этажах. По неподтвержденным данным, еще один человек пропал без вести.
Один человек погиб в результате обрушения дома в Красноярске
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Обрушение части здания произошло из-за взрыва газа в четверг, 14 февраля.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков, Пятый канал
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