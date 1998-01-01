Хакеры атаковали социальную сеть ВКонтакте

Социальную сеть Вконтакте атаковали хакеры. Пользователи массово жалуются на взлом. Дело в том, что на страницах сотен пабликов, а также обычных пользователей появилась одинаковая фейковая новость. По предварительной информации, хакерам удалось обнаружить уязвимость в соцсети.

Спам-сообщение содержит ссылку на страницу с фальшивой новостью о том, что социальная внедрила рекламу в личные сообщения. Отмечается, подобные публикации выложены и в официальных сообществах ВКонтакте.

Уже известно, когда администратор какой-либо группы переходит по ссылке в спам-сообщении, то такой же пост появляется и в его сообществе.

Представители администрации ВКонтакте заявили, что пытаются экстренно решить проблему.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в течение дня вользователи ВКонтакте могут отправить валентинки в честь Дня всех влюбленных.