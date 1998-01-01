Столичная полиция продолжает проведение оперативно-розыскных мероприятий на месте стрельбы и массовой драки в кафе на юго-востоке Москвы.

Как рассказали в эксклюзивном интервью Пятому каналу очевидцы произошедшего, которые были одними из первых, кто вызвал правоохранителей, в драке принимали участие от 50 до 100 человек.

— Бежали, стрельба… Мы вообще с ребенком шли! Еле коляску увели. Они, прям, побежали… По машинам долбили.

— Автомобиль ехал Porsche Cayenne. За ним еще несколько машин…

— Машин 10 за Cayenne погналось, началась стрельба и мы позвонили в УВД…

Очевидцы говорят, что кто-то из толпы ехал на автомобиле, кто-то бежал. С разных сторон разносились крики и была слышна стрельба.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры после стрельбы в столичном кафе. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. По одной из версий — это могло быть спланированное нападение именно в праздник, а сегодня отмечается День влюбленных, на хозяина заведения. Именно его белый Infiniti со следами от пуль припаркован рядом с общественным заведением.