Массовая драка со стрельбой в День влюбленных произошла в кафе Москвы

Празднование Дня святого Валентина закончилось массовой дракой со стрельбой в одном из кафе на юго-востоке Москвы.

Предварительно, в ней приняли участие не менее сотни человек, в руках которых были ножи и пистолеты. Очевидцы отчетливо слышали звуки выстрелов.

В настоящее время известно, как минимум о пяти пострадавших, которые были госпитализированы в столичную больницу.

На месте работают экстренные службы и полиция. Территория вокруг заведения общественного питания полностью оцеплена. Выясняются обстоятельства произошедшего.

На кадрах видно, что выстрелов было много. У дороги со следами от пуль стоит внедорожник Infiniti. Из боевого или травматического пистолета стреляли, установит криминалистическая экспертиза.

Еще одна, но уже менее масштабная стрельба произошла также в Москве в четверг, 14 февраля. На Нижегородской улице из травматического пистолета неизвестные расстреляли бизнесмена из Индии и его российского рабочего. В столице был объявлен план «Перехват».