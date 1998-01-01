В соцсетях высмеяли заявление главы МИД Украины о сравнении марсиан и россиян

Пользователи интернета не оставили без внимания заявление главы МИД Украины Павлова Климкина о том, насколько малы шансы российских наблюдателей попасть на выборы президента Незалежной.

— У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ, — написал Климкин в Twitter.

Председатель ОБСЕ призвал украинские власти допустить российских наблюдателей на выборы президента Украины. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.

Twitter @PavloKlimkin

Комментаторы предложили Климкину не употреблять препараты, влияющие на сознание, и высмеяли заявление украинского государственного чиновника высшего уровня, обвинив его в дискриминации, а поставив под сомнение соблюдение демократических принципов в Незалежной.

— У марсиан больше шансов вступить в Евросоюз, чем у Украины, — пишет один из пользователей;

— Какая циничная дискриминация. Я так понимаю Лунатики и Венеряне вообще шансов не имеют? И эта страна что-то говорит о демократии? — спрашивает другой;

— Предлагаю обмен марсиан на россиян, — пишет третий.

Некоторые предположили, что такие заявления Климкина до добра не доведут. По их прогнозам, главу МИД Украины «скоро погонят, и погонят свои».

7 февраля на Украине издан закон, согласно которому лицам с паспортом РФ запрещено быть наблюдателями на грядущих президентских выборах в Незалежной. Выборы главы украинского государства назначены на 31 марта 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что председатель ОБСЕ призвал власти Украины допустить на выборы президента российских наблюдателей.