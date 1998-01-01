В Ростове-на-Дону чуть не сорвался концерт, посвященный годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков… Главного участника, народного артиста Василия Ланового, отказались пускать на борт самолета в Москве. Сотруднику авиакомпании не понравился размер сумки, которую Лановой хотел взять в салон.

— Человек, который пропускал, сказал, что у нас не тот вид, что не те у нас чемоданы, что эти чемоданы сейчас — кофр, обычный кофр — что эта, именно эта авиакомпания считает это как чемодан и так далее. В общем, глупость несусветная. И когда мы предложили какой-то выход, он взял, выключил все, сказал — все, посадка окончена, — рассказал журналистам актер и общественные деятель Василий Лановой.

Только после обращения в дирекцию авиакомпании перед актером извинились и проводили на борт. Прокуратура назначила проверку.

Ранее Пятый канал рассказывал, что авиакомпания готова подарить в качестве извинения Василию Лановому бесплатные билеты в любую точку страны.