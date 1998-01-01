Видео: Путин посетил арену для керлинга «Ледяной куб» в Сочи

В России должно появиться больше специализированных площадок для керлинга. Об этом на встрече с Владимиром Путиным в Сочи рассказал глава федерации керлинга Дмитрий Свищев.

Президент России посетил арену «Ледяной Куб» и осмотрел центральную ледовую площадку. Дмитрий Свищев, в свою очередь, отметил, что Сочи является «не самым активным для керлинга регионом», и попросил главу государства поддержать строительство новых объектов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 14 февраля российский лидер вышел на татами спортивного центра «Юг-Спорт» после завершения трехстороннего саммита по Сирии в Сочи. Сначала Владимир Путин побеседовал с представителями сборных команд по вольной борьбе, боксу и дзюдо, а затем отработал в паре с несколькими олимпийскими чемпионами. По его словам, занятия дзюдо помогают ему улучшить настроение.