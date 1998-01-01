Япония может отменить визы для туристов из России

Власти Японии могут разрешить гражданам РФ въезжать на территорию страны без визы находиться там в течение определенного срока. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече между главой японского МИДа Таро Коно и его российского коллеги Сергея Лаврова на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

По информации газета Sankei Shimbun, туристам из России будет достаточно зарегистрировать свой загранпаспорт на сайте японского консульства, чтобы оформить безвизовый въезд на срок до 90 дней.

В прошлом году Япония ввела упрощенный режим получения виз для российских туристических групп, приезжающих в рамках «пакетных туров». Имея только паспорт и заявление можно до 30 дней находиться в стране.

Ранее Пятый канал рассказывал о двустороннем отмене виз между Россией и Ямайкой.