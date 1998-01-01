Ульяновские курсанты могли заразиться «ленточными червями» через насвай

Стала известна возможная причина заражения ульяновских курсантов «ленточными червями». По одной из версий, студенты употребляли насвай, в составе которого находились экскременты животных. Об этом сообщают «Известия».

У 33 курсантов в организме обнаружили личинки червей. Паразитов нашли в легких, печени, поджелудочной, мозге, глазах и селезенке. Половине из зараженных сейчас требуется операция.

Ранее Пятый канал сообщал, что в суворовском училище Ульяновска произошла вспышка эхинококкоза. Его провоцируют личинки ленточных червей, которые попадают в организм человека. Эхинококкоз не передается от человека к человеку. Зараженным требуется сложное лечение с длительным курсом реабилитации, в большинстве случаев необходимо операционное вмешательство.