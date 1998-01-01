Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после полученной травмы

Дмитрий Песков рассказал, что российский президент чувствует себя прекрасно и планирует сыграть в хоккей с Александром Лукашенко. Беспокойство о здоровье Владимира Путина вызвала новость о его травме — российский лидер повредил безымянный палец на правой руке во время встречи с мастерами дзюдо.

В ходе своего визита в Сочи Владимир Путин посетил центр «Юг Спорт», где сошелся в спарринг-тренировке с олимпийским чемпионом Бесланом Мурдановым. Во время спарринга президент получил незначительную травму пальца.

— (Владимир Путин — прим. ред.) чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей, — сообщил Песков.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Владимир Путин посетил сочинскую арену для керлинга.