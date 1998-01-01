Вассерман назвал вынужденной мерой отстранение Друзя от съемок в телешоу

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь нарушил правила игры и не в праве рассчитывать на гонорар. Об этом заявил известный эрудит Анатолий Вассерман в беседе с RT. Он также назвал его отстранение вынужденным решением, до тех пор, пока «нет полной ясности, что произошло, кто прав, кто виноват»

Анатолий Вассерман также напомнил, что подобные инциденты происходили на игровых телепередачах в США несколько десятилетий назад. Тогда репутации интеллектуальных игр был нанесен серьезный ущерб.

— Могу только предложить Первому каналу направить обоих еще на передачу, где есть детектор лжи и можно быстро и с некоторой надеждой на точность результатов выяснить, что же на самом деле произошло , — добавил эксперт.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александру Друзю запретили участвовать в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Под санкции также попал редактор передачи Илья Бер, обвинивший знатока в подкупе.