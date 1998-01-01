Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на мэра Иваново

Органы дознания полиции возбудили уголовное дело по факту нападения на мэра Иваново Владимира Шарыпова, сообщает начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Ивановской области Владислав Радостин.

По данным правоохранителей, неизвестный с битой напал на главу города 14 февраля около 22:00 в его собственном доме. Шарыпов получил ушибы, неопасные для жизни, происшествием занялись правоохранительные органы.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», сейчас полицейские проводят следственные мероприятия и устанавливают личность нападавшего. Ивановский городской новостной портал сообщает, что пострадавший мэр вышел на работу уже 15 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что СК возбудил уголовное дело после падения людей с трапа в аэропорту Барнаула.