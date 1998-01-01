Новые подробности трагедии в Красноярске, где из-за взрыва обрушилась часть дома

Появились новые подробности ЧП в Красноярске, которое унесло жизни двух человек. Оказалось, что здание, которое накануне обрушилось в результате взрыва газа, должны были снести год назад. Следственный комитет РФ выяснил — оно не соответствовало никаким строительным нормативам. Кто ответит за человеческие жизни, разбирался корреспондент Пятого канала Максим Прихода.

Ранее Пятый канал сообщал, что, предположительно, взрыв произошел в квартире одного из жильцов, который без разрешения хранил баллон с газом. Сам же дом к газу не подключен. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.