Пуговка из «Папиных дочек» выросла: Катя Старшова рассказала о своем возлюбленном

Катя Старшова, известная по роли Пуговки в ситкоме «Папины дочки», рассказала StarHit о своем новом романе, который начался в прошлом году. По словам актрисы, она познакомилась со своим избранником на тренировках по фигурному катанию и поначалу романтических чувств не было.

— Мы познакомились на тренировках по фигурному катанию в театре «Алеко», где я занимаюсь. Это не была любовь с первого взгляда, ведь Вася катается со мной в паре больше четырех лет, — рассказывает Старшова.

Пара образовалась в прошлом году, но изначально Катя не хотела афишировать свои отношения. Теперь, когда девушка осознала серьезность чувств, она рассказала публике и поклонникам о своем романе.

— На Васин день рождения покреативила: купила фоторамку, куда загрузила наши забавные снимки, сделанные на тренировке. Там у нас прикольные лица и смешные позы. Милый был в восторге, — делится подробностями Старшова.

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