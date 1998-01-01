Пуговка из «Папиных дочек» выросла: Катя Старшова рассказала о своем возлюбленном

Катя Старшова, известная по роли Пуговки в ситкоме «Папины дочки», рассказала StarHit о своем новом романе, который начался в прошлом году. По словам актрисы, она познакомилась со своим избранником на тренировках по фигурному катанию и поначалу романтических чувств не было.
Пара образовалась в прошлом году, но изначально Катя не хотела афишировать свои отношения. Теперь, когда девушка осознала серьезность чувств, она рассказала публике и поклонникам о своем романе.
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