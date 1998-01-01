Трамп заработал ожирение, несмотря на отказ от фастфуда

Вес президента США Дональда Трампа превысил отметку в 110 килограммов, несмотря на попытку соблюдать диету. Врачи диагностировали у него ожирение и выписали дополнительные лекарства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на результат очередного медосмотра.

В то же время, 72-летний Трамп может похвастаться отличным здоровьем: показатели крови и давления находятся в норме, а внутренние органы работают без нарушений. Примечательно, что президент тратит на сон не более 4-5 часов в сутки и сохраняет хорошую работоспособность.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома вынужден был временно отказаться от фастфуда. Позже он начал есть бургеры с одной половиной булочки, чтобы снизить потребление калорий и углеводов.

Ранее Пятый канал сообщал, что во время званого ужина Трамп накормил молодых спортсменов фастфудом.