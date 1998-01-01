Страшные кадры: Четыре женщины погибли в ДТП в Татарстане

Четыре человека погибли в ДТП, которое произошло в пятницу, 15 февраля, в Республике Татарстан. По информации представителей экстренных служб, авария случилась в Алексеевском районе на 95 километре автодороги Р-239 «Казань-Оренбург» у поселка городского типа Алексеевское.

Произошло лобовое столкновение КАМАЗа и автомобиля ВАЗ-2113. Все находившиеся в легковушке четыре женщины скончались на месте. Личность погибших устанавливается. Что стало причиной аварии выясняется.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что четыре человека едва не погибли при столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге.