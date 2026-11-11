Семь погибших и искореженные авто: страшное ДТП произошло в Марий Эл

МВД: Два легковых автомобиля столкнулись в Марий Эл, семь человек погибли

Два легковых автомобиля столкнулись в Звениговском районе Марий Эл. Погибли семь человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщили представители республиканского управления МВД в мессенджере МАКС. Сотрудники Госавтоинспекции поделились кадрами с места аварии — сила удара была такой, что обе машины превратились в груды искореженного металла.

ДТП произошло около 20:40 минут по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.) на 45-м километре автодороги Вятка. На место выехал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Владимир Мухачев. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Ленинградской области произошло обрушение надземного пешеходного перехода — на Ленинградском шоссе в районе деревни Пешки. Самосвал двигался с поднятым кузовом и зацепил платформу моста. Конструкция рухнула на проезжую часть, придавив грузовик. Водитель погиб.

Все съезды с платной дороги к трассе оказались перекрыты. Дорожники демонтировали металлическое барьерное ограждение, чтобы организовать временный разворот и разгрузить трассу, а также убрать с проезжей части поврежденный грузовик и обломки перехода.

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