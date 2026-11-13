Пострадавший в результате взрыва автомобиля Заворотный впал в кому

Журналист и бывший пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный находится в коме после взрыва автомобиля на юге Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его данным, у мужчины тяжелая черепно-мозговая травма. Заворотный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, медики проводят ему операцию.

Ранее сообщалось, что пострадавший предварительно лишился левой руки. Его госпитализировали в медицинское учреждение с ушибом головного мозга и переломами.

Автомобиль Toyota взорвался во время движения утром 13 ноября на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. После происшествия машина получила серьезные повреждения, особенно в районе водительского места. Обломки иномарки и части шин оказались разбросаны по дороге. По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать взрывное устройство, сдетонировавшее под колесами машины.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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