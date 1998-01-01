Космическая пара: Венера сблизится с Сатурном утром 18 февраля

, 20:52 Эксклюзивное интервью 18

Сближение будет заметно в предрассветные часы, «пару» будет сопровождать звезда Антарес.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Утром в понедельник, 18 февраля, в период с 6:30 до 7:30 по московскому времени россияне смогут увидеть союз двух небесных тел: Венера и Сатурн сблизятся над юго-восточным горизонтом. «Встреча» будет сопровождаться звездой Антарес — красным сверхгигантом из созвездия Скорпиона, сообщает агентство «Москва».

В интервью Пятому каналу научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин рассказал, что каким будет сближение Венеры и Сатурна.

— Три недели назад Венера рядом с Юпитером проходила — это было красиво… Сатурн намного бледнее, будет уже в лучах восходящего Солнца, небо будет довольно светлое, — сообщил Сурдин.

Ранее Пятый канал рассказывал о дате столкновения нашей галактики с туманностью Андромеды.

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