Видео: Работы лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина привезли в Прагу

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Выставка победителей конкурса — часть дорожного шоу, старт которому был дан в начале ноября в Москве.

Фото: www.globallookpress.com

Работы призеров IV Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина привезли в Прагу, сообщает телеканал «Россия Культура». В экспозиции, которая проходит в Российском центре науки и культуры представлены репортажи из горячих точек, международные события, яркие моменты повседневности.

Чрезвычайный и Полномочный посол в Чешской Республике Александр Змеевский отметил, что выставка позволит не только ознакомиться с лучшими работами фотографов, но и отдать дань памяти и уважения тем, кто погиб при исполнении профессионального долга.

— Отрадно, что выставка работ победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина экспонируется теперь и в Праге. Это даст возможность чешской общественности и российским соотечественникам не только ознакомиться с лучшими произведениями российских и зарубежных фотомастеров, но и отдать дань памяти и уважения Андрею и его коллегам, погибшим при исполнении профессионального долга, — подчеркнул Александр Змеевский.

Фотоработы в прошлом уже выставлялись в США и Китае, в Европе и на Ближнем Востоке, а также в Австралии.

Фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года. Автомобиль, в котором журналист ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе около Донецка.

Ранее Пятый канал сообщал, что названы лучшие фотожурналисты 2018 года по итогам конкурса имени Андрея Стенина. Члены жюри рассмотрели около шести тысяч фотографий из 77 стран мира.

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