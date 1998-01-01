Во Внуково спустя два дня на том же месте произошло страшное ДТП

Вторая за три дня серьезная авария произошла в пятницу, 15 февраля, на трассе возле «белого самолета» в районе Внуково Московской области. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое пострадали после столкновения грузового и двух легковых автомобилей.

На место следуют экстренные службы и полиция.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в этом же месте из-за ухудшения погодных условий столкнулись две фуры, микроавтобус и легковушка. Одного из пассажиров фуры выбросило прямо под колеса большегруза. Чудом мужчина не погиб. Водителей одного из автомобилей долгое время реанимировали медики. Мужчину удалось спасти, хотя изначально поступала информация о его гибели.