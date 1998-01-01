Видео: смертельное массовое ДТП произошло во Внуково

Массовое ДТП со смертельным исходом произошло в среду поздно вечером, 13 февраля, в районе Внуково. Как рассказали Пятому каналу очевидцы произошедшего, на трассе столкнулись две фуры. Одни из них, предположительно МАН, ударила другую сзади. Пассажира МАНа выбросило из кабины и его свидетели произошедшего доставали из-под колес большегруза. В настоящее время его осматривают медики. Водитель фуры погиб на месте.

Кроме того пострадали еще несколько автомобилей — микроавтобус и легковая Audi. Сообщается, что у водителей и пассажиров есть серьезные переломы.

О состоянии водителя второй фуры пока не сообщается.

Известно, что один из большегрузов врезался в результате столкновения в отбойник, перегородив полностью движение из области в Москву.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.