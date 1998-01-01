Видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС

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Данная разработка Уралвагонзавода предназначена на экспорт.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; ТАСС

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» опубликовала видео испытаний новейшего танка Т-90МС, который предназначен для экспорта. Сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как танк производит стрельбы в движении. Особо примечательна работа экипажа гусеничной разработки. Новинка мирового рынка вооружений и техники оснащена модульной динамической защитой третьего поколения. Ее основная задача обеспечить максимально эффективную защиту от современных средств поражения. Улучшена эргономика танка. Российская разработка достаточно легкая — при всех ее высоких показателях защиты и мощи ее вес не превышает 50 тонн, что позволяет опережать конкурентов в одной из немаловажных задач для боевой техники — в мобильности.

Т-90 разработки «Уралвагонзавода» в первое десятилетие XXI века занимал лидирующие позиции на мировом рынке.

Ранее Пятый канала рассказывал о том, в какой восторг привел танк Т-90МС зарубежных экспертов.

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