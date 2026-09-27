«Реализуемое чудо»: Слава Копейкин мечтает о любви вне сказки

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 19 0

По его словам, этому достижимому чуду есть место в современном мире.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Слава Копейкин заявил, что из сказок в реальный мир необходимо перенести любовь

Актер и звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин поразмышлял о том, какое сказочное чудо стоило бы воплотить в повседневной жизни. Своими мыслями он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Царевна Несмеяна».

Артист уверен, что из сказок в реальность следует забрать любовь. Он убежден, что это не просто фантазия, а вполне достижимое чудо, которому есть место в современном мире.

«Любовь! Это чудо, реализуемое чудо. Пусть оно случается», — подчеркнул Копейкин.

Ранее о своих сокровенных желаниях в интервью 5-tv.ru говорила заслуженная артистка России Катя Лель. Певица перенесла бы из сказочного мира в реальный мечту о том, чтобы ни один человек в мире не испытывал проблемы со здоровьем.

При этом в вопросе материальных благ исполнительница сделала ставку не на роскошь и волшебные предметы, а на реальную помощь. Она хотела бы дарить людям то, что им по-настоящему необходимо.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
На деньги и любовь: лунный календарь маникюра на октябрь 2026 для знаков...

Последние новости

11:11
«Секс в большом городе» по-русски: кто из наших актрис мог бы сыграть в сериале в 2026 году
11:06
Комплексы «Панцирь-С» уничтожили летевшие на Москву ракеты «Фламинго»
11:00
«Реализуемое чудо»: Слава Копейкин мечтает о любви вне сказки
10:57
Напали с автоматами: 17 человек погибли в результате стрельбы в баре в ЮАР
10:30
«Главное — энергия»: Кузенкина о сложностях в работе комедийного артиста
10:10
Путин поздравил президента Туркменистана и национального лидера страны с Днем независимости

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Дала бы каждому»: Катя Лель раскрыла свое заветное желание
Денис Клявер о воссоединении «Чая вдвоем»: «Как будто ничего не изменилось»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен