Беременная Саша Савельева попала в больницу

Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева оказалась в больнице после слухов о беременности. Поклонники уверенны, что это только подтверждает информацию об интересном положении артистки.

О том, что Савельева скоро станет мамой, фанаты начали подозревать еще в конце 2018 года. Певица стала выбирать для светских раутов свободную одежду, а после и вовсе перестала появляться на публике.

Новую волну обсуждений запустил праздничный концерт одного из телеканалов, посвященный Дню всех влюбленных. «Фабрика» вышла на сцену без Саши — ее временно заменила экс-солистка «Мобильных блондинок» Антонина Клименко. Как оказалось, Савельева находится в больнице, предположительно — на сохранении.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором отчетливо видно, что Саша Савельева находится на поздних сроках беременности.