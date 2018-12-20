Видео: Деликатное положение Саши Савельевой стало очевидным

Участница популярной группы «Фабрика» Александра Савельева больше не может скрывать беременность.

35-летняя певица была замечена во время выступления «фабриканток» на новогоднем празднике. Несмотря не все старания Саши, всем зрителям стало очевидно ее интересное положение. На опубликованном в соцсетях видео заметно, что артистка в белом и весьма объемном балахоне танцует осторожнее своих подруг.

Поклонники Савельевой с воодушевлением восприняли скорое пополнение в семье певицы и принялись гадать, на каком сроке находится певица.

Ранее вокалистка «Фабрики» несколько раз опровергала слухи о беременности.