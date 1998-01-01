Фото: У жителя Урала нашли взрывчатку, наркотики и целый арсенал оружия

Уральские полицейские изъяли целый арсенал оружия, взрывчатку и наркотики у жителя Свердловской области. Об этом стало известно 16 февраля. Информацию о том, что у мужчины могут храниться запрещенные к свободному обороту предметы и вещества сотрудникам полиции передали работники исправительной колонии № 3.

Во время обысков в гараже подозреваемого в поселке Медная Шахта под городом Краснотурьинском были найдены граната Ф-1, около трех килограммов взрывчатого вещества «Аммонит», гладкоствольное ружье и патроны к нему, десятки патронов от АК-47, патроны от пистолета Макарова, патроны калибра 7,62, а также девять граммов предположительно наркотического вещества.

Кроме того, в жилище мужчины в поселке Белка были найдены и изъяты еще два ружья. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям.

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