Очевидец рассказал о том, что послужило причиной массовой драки со стрельбой, произошедшей в кафе на юго-востоке Москвы в среду, 14 февраля.

По словам молодого человека, некоторое время назад один из представителей Чечни в словесной перепалке нанес оскорбление выходцу из Азербайджана. Позже его соотечественники нашли и побили оскорблявшего.

Как полагает очевидец, драка со стрельбой стала неким актом возмездия возмущенных чеченцев.

По его словам, группа молодых людей чеченской национальности, численностью около 100 человек, приехали в кафе, принадлежавшее азербайджанцу, попросили представительниц женского пола покинуть заведение и начали массовое побоище с применением травматического оружия.

Посетители кафе вызвали полицию, которая задержала 20 самых активных участников инцидента.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места массовой драки со стрельбой.