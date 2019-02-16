Был деревянным, стал ледяным: Из-за коммунальной аварии дом в ЯНАО стал «тюрьмой» для жителей

, 14:09 Видео 61

Вода, затопившая здание, замерзла на морозе.

Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @Ноябрьск 24 (Сергей Чуфаров)

В Ямало-Ненецком автономном округе жилой дом обледенел изнутри из-за коммунальной аварии. Видео сняли очевидцы происходящих с домом метаморфоз.

Дом номер 10 по улице Изыскателей в Ноябрьске уже более пяти лет имеет статус аварийного. Жильцов старенькой двухэтажной «деревяшки» начали расселять в 2016 году, однако в здании продолжают проживать две семьи. Владельцы квартир наотрез отказываются переезжать, не соглашаясь ни на один из предложенных вариантов.

Специалисты по работе с аварийным жилым фондом утверждают, что предлагали упрямым гражданам варианты с аналогичным метражом, двухкомнатные квартиры с доплатой и даже обсуждали возможность просто выплатить им сумму, равную стоимости жилья. Но хозяева квартир остались непреклонны, сообщает издание «Ноябрьск 24».

При этом аварийное здание давно уже пора отключить от системы ЖКХ, однако из-за того, что в доме остаются жильцы, его продолжают частично обслуживать. Это и стало причиной коммунального ЧП. На записи, появившейся во ВКонтакте, видно, что хлещущая вода в неотапливаемом подъезде замерзла и превратилась в толстый слой льда. Лестницы и вовсе превратились в ледяные горки, со всех поверхностей свисают сосульки.

Впрочем, коммунальные коллапсы происходят этой зимой не только в Ноябрьске. В Хакасии на двое суток в 25-градусный мороз остался без отопления целый город.

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