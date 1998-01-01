Правительство поддержало ужесточение наказания за превышение скорости

В Минтрансе поддержали введение штрафов за превышение скорости менее, чем 20 километров в час, пишет RT.

В правительстве считают, что данное нарушение должно наказываться административным штрафом в размере 500 рублей, если водитель превысил скорость на 10-20 километров в час.

Сейчас санкция за нарушение скоростного режима менее, чем на 20 километров в час отсутствует. В МВД предложили штрафовать за скоростную езду только в населенных пунктах.

Снижение порога допустимого превышения скорости в декабре анонсировал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил за пересмотр штрафов за превышение скорости более чем на 20 километров в час. Это нарушение является одним из самых массовых в России.

Ранее Пятый канал рассказывал об изменении штрафов за нарушение ПДД.