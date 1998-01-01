Звезда российской эстрады 90-х годов Ирина Понаровская предстала на одном из своих недавних концертов в смелом образе — женственное платье с пышной юбкой резко контрастировало с прической с выбритыми висками. Отрывок с этого выступления опубликовала KP.RU в Instagram.
Такой стиль пришелся по вкусу не всем поклонникам певицы. Некоторые назвали это «жалким зрелищем» и отметили, что она очень прибавила в весе.
— Это она побрилась? Так сейчас модно выглядеть женщинам? — раскритиковала Понаровскую одна из подписчиц.
— Остановиться вовремя надо! — посоветовала другая 65-летней артистке.
А некоторые обвинили ее в пении под фонограмму и отметили, что она сильно поправилась.
Однако истинные поклонники пришли в восторг от нового имиджа певицы: «Выглядит потрясно, как всегда, молодец!».
Ранее Пятый канал рассказывал, что известный телеведущий Андрей Малахов анонсировал возвращение Понаровской на сцену.