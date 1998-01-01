«Жалкое зрелище»: Поклонники не оценили выбритые виски Понаровской — видео

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Певица предстала в смелом образе на одном из концертов.

Фото, видео: Instagram @irinaponarovskaya_star, Instagram @kp_star_onlinekp

Звезда российской эстрады 90-х годов Ирина Понаровская предстала на одном из своих недавних концертов в смелом образе — женственное платье с пышной юбкой резко контрастировало с прической с выбритыми висками. Отрывок с этого выступления опубликовала KP.RU в Instagram.

Такой стиль пришелся по вкусу не всем поклонникам певицы. Некоторые назвали это «жалким зрелищем» и отметили, что она очень прибавила в весе.

— Это она побрилась? Так сейчас модно выглядеть женщинам? — раскритиковала Понаровскую одна из подписчиц.

— Остановиться вовремя надо! — посоветовала другая 65-летней артистке.

А некоторые обвинили ее в пении под фонограмму и отметили, что она сильно поправилась.

Однако истинные поклонники пришли в восторг от нового имиджа певицы: «Выглядит потрясно, как всегда, молодец!».

Ранее Пятый канал рассказывал, что известный телеведущий Андрей Малахов анонсировал возвращение Понаровской на сцену.

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