Новый рекорд: Почти три тысячи «смурфиков» вышли на улицы Германии

Установлен новый рекорд Гиннеса. 2762 человека, переодетых в смурфиков, вышли на улицы коммуны Лаухринген в Германии в субботу, 16 февраля.

Костюмы для мероприятия участники готовили заранее. Не допускалось, чтобы был виден настоящий цвет кожи: все части тела, которые не скрыты под одеждой, должны были быть обязательно синими. Каждый желающий перевоплотиться в персонажа мультфильма, мог выбрать один из трех вариантов наряда: костюм «папы смурфа», «обычного смуфа» или «смурфетты». Без специальной одежды попасть на встречу, проводимую у бассейна, было никак нельзя.

Организаторам фестиваля удалось добиться поставленной цели: рекорд 2009 года был наконец-то побит. Тогда на улицы вышли 2510 «смурфиков».

Как сообщает немецкое издание «Südkurier», вся прибыль, полученная в ходе мероприятия, будет направлена на помощь нуждающимся семьям и учреждениям в Лаухрингене.

Ранее Пятый канал рассказал, что в Берлине стартовал международный фестиваль «Русские сезоны».