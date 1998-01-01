Международный фестиваль «Русские сезоны» открылся в Берлине

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В рамках фестиваля запланировано более 450 мероприятий, которые будут проходить в Германии на протяжении всего 2019 года.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович, Пятый канал

В Берлине стартовали «Русские сезоны». Международный фестиваль, который будет проходить в Германии с января по декабрь 2019 года, открылся в понедельник, 7 января, оперой Петра Чайковского «Иоланта». Произведение мирового классика исполнили солисты, оперная труппа, хор и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Как считает глава ведомства федерального президента ФРГ Штефан Штайнляйн, культурное событие такого масштаба может внести вклад в налаживание отношений между Россией и Германией.

— В ходе «Русских сезонов» немецкой публике хотят продемонстрировать выдающееся качество, впечатляющее многообразие и жизненность великой русской культуры… Но мы ожидаем от этой культурной программы большего. А именно, что во времена политического и экономического диссонанса это поможет нам найти верный тон, поможет нам вести разговор и понимать друг друга лучше, что германо-российские культурные отношения именно сейчас стали платформой для обмена и встреч, в то время как политический обмен переживает сложный период, — цитираует выступление политика на открытиии фестиваля ТАСС.

За 12 месяцев 2019 года жители 77 немецких городов смогут посетить более 450 мероприятий с участием более 100 учреждений культуры России и Германии. В фестивале принимают участие самые известные российские музеи, а также прославленные театры Москвы и Петербурга.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Бундестаге прогнозируют «резкое» ухудшение отношений с Россией в 2019 году.

 

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