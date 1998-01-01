Товарный поезд, перевозивший неочищенную нефть, потерпел крушение в канадской провинции Манитоба в 300 километрах к северо-западу от Виннипега, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

В результате схода с рельсов и опрокидывания 37 вагонов-цистерн произошел разлив нефти. В настоящее время специалисты транспортной компании CN занимаются очисткой загрязненной территории. Место происшествия оцеплено, пострадавших нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Каталонии между городами Манреса и Сан-Висенте-де-Кастельет произошла железнодорожная авария, в результате которой один человек погиб, 94 пострадали.