Видео: Один человек погиб, 94 — пострадали при столкновении поездов в Испании

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В Каталонии между городами Манреса и Сан-Висенте-де-Кастельет произошла железнодорожная авария.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @matthewbennett

В испанской Каталонии произошла железнодорожная авария: по предварительным данным, между городами Манреса и Сан-Висенте-де-Кастельет столкнулись два поезда. Издание VillaWeb сообщает об одном погибшем и почти ста пострадавших в результате столкновения.

Сейчас на месте аварии работают бригады скорой помощи, сообщение на линии нарушено, создан автомобильный объезд. По словам VillaWeb, это уже вторая авария за несколько месяцев на линии R4 каталонских железных дорог — ранее возле города Вакарис поезд сошел с рельс.

Пятый канал сообщал о железнодорожной аварии в Хабаровском крае — там с рельс сошли 30 вагонов с углем.

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