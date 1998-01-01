Виктор Мараховский о рекламном скандале вокруг Reebok c «иглой» и «лицом»

, 12:50 Мнение экспертов 48

Российские пиарщики постепенно теряют границы допустимого, считает журналист.

На этой неделе своего пика достиг скандал в мире рекламы и потребления. Мировые корпорации приносили извинения, летели головы пиарщиков, с волчьим билетом увольнялись целые отделы. А все потому, что кто-то решил пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Именно на лицо. А что? Приличия и нормы морали — это для ретроградов и стариков.

Теперь в ходу мощные провокации, запредельный хайп и ураганный кликбейт. Зачем что-то изобретать, если можно ударить ниже пояса? Виктор Мараховский о том, что появилось целое поколение модных и стильных специалистов, которые не вписываются ни в какие рамки.

Ярко закончился скандал, отшумевший на днях в рекламном мире. Напомним коротко суть: производитель спортивной одежды запустил международную кампанию, подбадривающую женщин. Ну там быть сильными, смелыми и независимыми.

Задача попала в том числе в шаловливые лапки московских рекламщиков. Главный местный маркетолог фирмы Александр решил хайпануть и выдал миллион рублей коренастой рекламщице-феминистке. Она на эти деньги сняла на плакатах саму себя — и призвала девушек к довольно странному сексуальному действию из садомазохистского арсенала. В целях, так сказать доминирования над мужиками.

Хайп удался. Над фирмой поиздевались все, кто мог. Рекламу тут же убрали — и заменили огромными скидками, чтобы сгладить ее эффект. Креативный маркетолог Александр был выкинут на мороз — и немедленно публично обматерил «зоновскую», по его словам, Россию.

Так вот: первой же на его заявление с сочувствием отозвалась другая звезда рекламы — нашумевшая экс-пиарщица сети Leroy Merlin Галина. Ее, как мы помним, тоже выкинули на мороз после того, как она обвинила болельщиков сборной по футболу в убийстве и обозвала «ватой».

Как, кстати, дела у этой Галины? Она вот уже почти год скитается по мелким семинарам. Недавно опять опубликовала призыв «Ищу работу за рубежом, готова ехать куда угодно».

Тут возникает естественный вопрос: что у нас вообще не так с рекламщиками? Почему они, живя за счет миллионов соотечественников, при этом их так презирают?

Есть мнение. Они такие именно потому, что живут за наш с вами счет. Ведь сам по себе пиар — это не способ делать деньги напрямую. Это способ выжимать деньги, которые уже кто-то заработал. Люди производят товары, предоставляют услуги — а пиарщики как бы помогают все это продавать и отщипывают немножко себе. В таком положении, конечно, очень легко решить, что ты самый умный — ведь это тебя кормят все, а не ты их. Отсюда и презрение к соотечественникам, которых ты, такой хитренький, умеешь разводить на деньги. Просто некоторые не могут удержать свое чувство величия в себе — и начинают над гражданами откровенно глумиться.

И из-за этого их выкидывают на мороз, и тогда их презрение переходит в ненависть и желание «уехать за рубеж, куда угодно».

Правда, за рубежом где угодно они, кажется, тоже не нужны.

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