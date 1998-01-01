Марс все: Почему компания, обещавшая «спасти» людей с Земли, стала банкротом

На этой неделе ученые сделали страшный и, к сожалению, совсем не фантастический прогноз. Биосфера земли близка к коллапсу, и уже на нашем с вами веку все кончится. Дело в насекомых.

Проанализировав самые свежие данные, специалисты ужаснулись тому, с какой скоростью исчезают целые виды. Треть скоро совсем исчезнет. А еще беспозвоночные заберут нас с вами. Самый известный пример — пчелы — они опыляют растения и играют важную роль в поддержании пищевых цепочек, как и масса других насекомых, которые на грани вымирания. Земля просто перестает быть пригодной для жизни, но многие не обращают на это внимание.

Но знаете, кто все-таки очень внимательно присматривается к пугающим исследованиям и даже старается распространять зловещую информацию? Апологеты бегства людей с Земли. Вы удивитесь, если узнаете что подготовкой к межпланетному путешествию, в первую очередь, на Марс, занимаются десятки компаний по всему миру. Сенсацией стало банкротство компании Mars One, которая обещала отправить первых колонизаторов на красную планету.

Обещали, что группа отправится на Марс в 2022-м. Мол, они полетят в комфортных условиях и высадятся на планете уже 2023-м. Ракеты частной компании вылетели на три года раньше срока. Но не в космос, а в трубу! Нашумевший Mars One теперь банкрот с общей задолженностью размером 1,1 миллиона евро.

А обещали построить колонию на красной планете и заселить ее лучшими землянами. Таковыми себя сочли 220 тысяч человек. Ну а чтобы достичь нового мира, деньги собирали по всей планете. Выглядело убедительно: красивый сайт, компьютерная графика, рисующая картины покорения нового мира, графики, уравнения, научные выкладки. Сделать пожертвование или, как это модно говорить, донат можно прямо с главной страницы. Если просто денег жалко, есть магазин: футболки, кружки, памятные монетки по действительно космическим ценам.

— Если брать космос — это идеальная мечта. Нужно, чтобы много людей скинулись по копеечке. Для этого нужно много рекламы, много пиара, чтобы все знали, куда копеечку нести, — прокомментировал маркетолог Антон Вуйма.

По словам руководителей проекта, аж шесть миллиардов долларов набралось. Осталось только отобрать 24 колониста.

— Когда Марс появился, это было интересно, это было перспективно. Честно говоря, не слежу уже много времени прошло, — поделилась одна из участниц проекта по колонизации Оксана Стрельникова.

Из 220 тысяч претендентов выбрали 100 человек. Из них должны были оставить 24. Серьезный отбор. Но только на словах. Вот претендент на звание первого человека на Марсе лежит в госпитале в Новой Зеландии. Спину прихватило так, что ходить не может. Но лететь готов! Он ведь лучший из землян. За это звание ему пришлось заплатить.

— Были медицинские расходы — порядка 700 долларов США. Я платил в рупиях также около 700. По медицинским показаниям я подхожу. Правда, мне не очень хорошо из-за проблем со спиной, — рассказал Бхупендра Сих.

И где сейчас те самые шесть миллиардов? Желающих заработать на тех, кому голубой шарик уже не в радость, а карманы отягощены зелеными бумажками, не мало. О колонизации марса говорит сегодня около десятка компаний. Даже Арабские Эмираты, которые только четыре года назад заговорили о своем космическом агентстве, сразу замахнулись именно на пустынную планету.

И, если верить сайту еще одной компании, обещающей марсианский вояж, — шейхи уже выделили им необходимую сумму. Руководят проектом двое россиян. Отрадно.

— Мы пытались делать это через донаты, но хайп который сделал Mars One. Очень много людей вложились в него. Когда мы поняли, что у нас не хватает финансирования, мы пришли к определенным проектам в эмиратское космическое агентство, — отметил руководитель проекта по колонизации Марса Глеб Осипов.

Знают ли шейхи, что к звездам их поведут фотограф и 28-летний выпускник петрозаводского университета — вряд ли.

Серьезные ученые в один голос утверждают — отправить людей на Марс можно хоть на музейном экспонате.

— Да, отправить человека на Марс в один конец можно, но он не долетит до Марса. Он от радиации погибнет гораздо раньше, — пояснил вице-президент Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Олег Мухин.

Марсоход долгое время отправлял на Землю виды безжизненной марсианской пустыни, но в 2013 году у него возникли серьезные проблемы с основным бортовым компьютером. Участок памяти был поврежден. Пришлось научить электронные мозги работать, обходя его. Какая информация осталась там и что стало причиной поломки, до сих пор неизвестно.

Может и не надо нам на Марс. Ничего хорошего человечество там не ждет, говорят специалисты.

— Марс был когда-то населен разумной цивилизацией, которая дожила до того, что эта планета скончалась от их действий. Наша цивилизация делает это сейчас, — подчеркнул президент международной ассоциации независимых исследователей Игорь Антонов.

Когда мы говорим о Марсе, очень часто звучит, что планета будет колонизирована, но дело в том, что колонизация — это определенный термин, означающий захват. Звучит несколько наивно. Экспедиция на Марс возможна. И стоить она будет не мало. Скидываться все-таки придется, только не людям, а целым государствам.