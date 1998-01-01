«Это унизительно»: Власти Амстердама хотят реформировать «Квартал красных фонарей»

Знаменитый «Квартал красных фонарей» хотят реформировать. Инициатором этого стала мэр Амстердама Фемке Халсема, передает газета DutchNews.

Градоначальница нашла унизительным, что проституция стала достопримечательностью, и заявила, что готова рассмотреть все возможные варианты преобразования квартала. Самое главное, чтобы это в корне изменило ситуацию.

Фемке Халсема заявила, что думает о работницах секс-индустрии, чей труд с каждым годом становится все опаснее в связи с большим потоком туристов, которые все чаще преследуют цель унизить девушек.

Более радикальные парламентарии и вовсе предложили ликвидировать этот «мясной рынок».

«Квартал красных фонарей» — район Де Валлен крайне популярное место у туристов. Там находятся публичные дома, театры с эротическими спектаклями, секс-шопы и так далее.

Ранее Пятый канал рассказывал, что идея переселения или вовсе закрытия «Квартала красных фонарей» уже давно обсуждают власти Амстердама.