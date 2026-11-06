Точка в споре о гибели Кунгурова не поставлена: новые детали дела о смерти певца

Кунгурова могли выбросить из окна третьего этажа, а не девятого

Оперного певца Евгения Кунгурова, найденного мертвым 8 апреля 2024 года, могли выбросить из окна третьего этажа, а не девятого, как считалось ранее. Такую версию в разговоре с RT озвучил отец артиста Виктор Кунгуров.

По словам родителя, на первых двух этажах здания, рядом с которым нашли тело певца, находятся офисы. Третий этаж нежилой и используется, как техническое помещение.

Отец артиста не исключает, что Евгения могли сначала перенести на этот этаж, а затем выбросить из окна, чтобы все выглядело, как суицид. Адвокат семьи Кунгуровых Евгений Черноусов ранее сообщил, что для проверки обстоятельств смерти певца проведут следственный эксперимент — с девятого этажа сбросят муляж тела.

Не мог покончить с собой: что родные и близкие Кунгурова думают о его смерти

Ранее в феврале отец певца заявил в эфире федерального телеканала, что не верит в факт самоубийства сына, и настаивал на версии убийства. Виктор обратил внимание на финансовое положение погибшего — по его словам, у Евгения не было крупных долгов, а единственную задолженность в размере 400 тысяч рублей родственники погасили уже после вступления в наследство.

Кунгуров-старший также заявил, что очень долго пытался добиться от следствия необходимых документов по итогам расследования — по его мнению, детали смерти певца до сих пор недостаточно изучены, а выводы следователей во многом основаны на показаниях вдовы Ирины и их няни.

Первая жена артиста Наталья Троицкая тоже сомневается, что бывший супруг решил свести счеты с жизнью. Она отметила, что Евгений был ответственным человеком и вряд ли оставил бы детей без отца. По ее словам, у певца действительно случались периоды депрессии, но он старался справляться с трудностями и при необходимости обращался за помощью к психологу.

Мнение адвоката: какие улики вызвали подозрения в убийстве

Адвокат Черноусов, в свою очередь, назвал конкретные обстоятельства, которые, по его мнению, требуют дополнительной проверки. В частности, юрист не исключил, что в квартире во время трагедии мог находиться кто-то еще — вероятно, убийца. Он также обратил внимание на странную травму головы, которая могла быть получена еще при жизни жертвы.

Именно правозащитник настоял на проведении следственного эксперимента с манекеном, чтобы выяснить обстоятельства падения артиста. Родственники надеются, что дополнительная проверка поможет установить, что именно произошло с Евгением Кунгуровым.

Пил по-черному и поругался с женой: аргументы в пользу версии о суициде

Впрочем, некоторые люди из окружения погибшего высказывали противоположные мнения. Юморист Александр Морозов еще в 2024 году заявил, что Кунгуров действительно переживал непростой период незадолго до смерти. По словам артиста, его приятель пил по-черному, и из-за пагубного пристрастия сталкивался с проблемами в семье. Юморист вспомнил, что однажды певец настолько увлекся выпивкой, что они вместе загуляли по ночным заведениям

«Одно время пил он по-черному, он пил при мне. Мы вместе обошли все злачные ночники», — рассказал Морозов в эфире федерального телеканала.

Морозов утверждал, что сам был знаком с Кунгуровым за пределами съемочной площадки и признался, что не раз выпивал с ним — они вообще часто отдыхали вместе, хотя близкими друзьями их назвать было и нельзя. Во время одного из таких периодов Кунгуров даже растерял все документы. Ситуация якобы была настолько критической, что Ирина устала и объявила Евгению бойкот.

История трагедии Кунгурова

О смерти Евгения Кунгурова стало известно 8 апреля 2024 года. Искалеченное тело 40-летнего артиста нашли возле жилого дома в Москве. В предшествовавшие этому месяцы он наблюдался у психиатра, а незадолго до трагедии отправил жене некое тревожное сообщение — Ирина не смогла сразу приехать к мужу и попросила спасателей и психолога проверить, все ли с ним в порядке. Прибывшие специалисты обнаружили труп. Суицид стал приоритетной версией следствия. Певца предали земле в родном поселке Заречный Свердловской области, однако точка в споре о его смерти еще не поставлена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.