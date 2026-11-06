НЛО преследуют самолеты? Пилот семь раз видел загадочные объекты в небе

Metro: пилот с 27-летним стажем встретил НЛО семь раз

Британский пилот Стив Фрейзер, имеющий 27-летний опыт полетов, заявил, что за последние четыре года неоднократно наблюдал неопознанные летающие объекты в небе над Европой. По словам 48-летнего летчика, загадочные мигающие огни появлялись на его маршрутах не менее семи раз. Об этом сообщает Metro.

Впервые Фрейзер заметил необычное явление в 2022 году во время полета над Брюсселем. С тех пор он неоднократно сталкивался с похожими объектами, в последний раз — в октябре 2026 года.

Загадочные огни заметили сразу несколько пилотов

Сначала Фрейзер предположил, что наблюдает военные самолеты, возможно, участвующие в дозаправке в воздухе. Однако необычное поведение объектов заставило его усомниться в этой версии.

По словам летчика, похожие огни замечали и другие пилоты, в том числе выполнявшие рейсы в районе Нидерландов и Литвы. Один из коллег даже связался с Фрейзером по радиосвязи, чтобы выяснить, не связаны ли наблюдения с военной активностью.

«Мы видели их в одном и том же пространстве и примерно в одном и том же направлении, но это было очень странно», — рассказал пилот.

Фрейзер утверждает, что некоторое время летел в направлении загадочных огней, но так и не смог к ним приблизиться. На одном из сделанных им видеороликов заметны светящиеся точки, которые словно поднимаются с земли.

Летчик также обратил внимание, что объекты перемещались преимущественно в северо-западном направлении.

Могли ли пилоты увидеть спутники Илона Маска

Одной из возможных причин необычного явления могли стать спутники системы Starlink, предназначенной для обеспечения интернет-связи.

Такие аппараты иногда выглядят с Земли как движущиеся светящиеся точки. Однако сам Фрейзер сравнил наблюдаемые объекты со спутниками и считает, что их движение было нетипичным.

Журналисты Metro показали видеозаписи пилота двум исследователям неопознанных аномальных явлений. Режиссер и исследователь НЛО Марк Кристофер Ли отметил, что свидетельства человека с почти 30-летним летным стажем заслуживают внимания.

По его мнению, если опытный пилот не может сопоставить увиденное со спутниками, самолетами или другими знакомыми объектами, такое наблюдение следует документировать и изучать.

При этом Ли не исключил более обычного объяснения. Он предположил, что загадочные огни могли принадлежать мощным беспилотникам, испытания которых проводились в районе Бельгии.

Почему специалисты не могут объяснить появление огней

Редактор журнала UFO Truth Гэри Хезелтайн также обратил внимание на видеозаписи Фрейзера. По его словам, похожие светящиеся объекты нередко фигурируют в сообщениях о неопознанных аномальных явлениях.

Исследователь считает, что такие свидетельства заслуживают научного изучения. Однако опубликованные кадры не позволяют установить происхождение огней. Неизвестно, были ли это беспилотники, спутники, воздушные суда или другие объекты.

Какие документы об НЛО ранее опубликовал Пентагон

Интерес к необычным объектам в небе усилился и после публикации новых архивных материалов Министерства обороны США.

Ранее Пентагон обнародовал 28 файлов, посвященных сообщениям о неопознанных аномальных явлениях. Четыре документа содержали свидетельства наблюдений над островом Санта-Каталина у побережья Калифорнии в период с 1949 по 1955 год.

В материалах упоминались светящиеся объекты, серебристые диски и необычные перемещения в небе. Так, в одном из свидетельств говорилось о шести загадочных объектах, замеченных над островом в апреле 1949 года.

В другом очевидцы утверждали, что серебристые аппараты двигались быстрее реактивного самолета. Однако специалисты не смогли установить природу описанных явлений из-за недостатка данных.

Президент исследовательского института SETI Билл Даймонд призвал критически относиться к подобным сообщениям. Он подчеркнул, что свидетельства о неопознанных объектах не являются доказательством присутствия инопланетных аппаратов.

Случай британского пилота Стива Фрейзера также пока остается необъясненным. Несмотря на многократные наблюдения и видеозаписи, достоверных сведений о происхождении загадочных огней нет.

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