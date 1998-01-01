Елизавета II не поймет: в США выйдет фильм, в котором Маркл сыграла алкоголичку

Одна из американских кинокомпаний перевыпустит комедию «Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз» с Меган Маркл в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что фильм был снят еще в 2011 году, когда у бывшей актрисы и принца Гарри не было и намека на отношения, однако в связи с растущей популярностью герцогини Сассекской картину решили перевыпустить.

«Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз» рассказывает о молодых людях, которые только и делают, что отрываются на вечеринках в Лос-Анджелесе. При этом героиня Меган Маркл по имени Дана зачастую не брезгует случайным сексом и чрезмерным употреблением алкоголя.

Ненавистники и поклонники Маркл теперь гадают, какой будет реакция на фильм у ее супруга принца Гарри и всей королевской семьи в целом. Предположительно, выход картины стоит ждать в 2019 году.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывшая актриса уже два года находится в состоянии стресса из-за конфликта с отцом и постоянного давления прессы.